Chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?Sport Mediaset si è soffermato sui vari nomi accostati alla squadra viola e in cima alla lista di Fabio Paratici ci sarebbe Fabio Grosso.
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Il contatto che avvicinerebbe a Firenze il nuovo allenatore: l’intreccio di panchine
Chi sarà il prossimo allenatore viola?
L'indizio arriva da un contatto tra Carnevali e Giampaolo, allenatore della Cremonese.Il club neroverde infatti avrebbe contatto l'allenatore ex Milan in caso di addio di Fabio Grosso, molto vicino a Firenze.
Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità su questo fronte con la permanenza di Paolo Vanoli che rimane scelta molto remota, a oggi.
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