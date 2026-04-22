Fiorentina in pole per Grosso ma c’è bagarre. Il Sassuolo pensa a un ex viola

Fabio Grosso è diventato uno degli allenatori più ambiti del panorama italiano dopo un biennio straordinario al Sassuolo, iniziato con la promozione immediata dalla Serie B e proseguito con una stagione brillante in Serie A. Il suo lavoro ha attirato l'attenzione di diversi club prestigiosi: la Fiorentina di Fabio Paratici è attualmente in pole position per affidargli il nuovo progetto tecnico, ma anche il Bologna e la Lazio monitorano con attenzione il profilo dell'allenatore abruzzese in vista di possibili cambi in panchina a fine stagione.