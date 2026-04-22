Fabio Grosso è diventato uno degli allenatori più ambiti del panorama italiano dopo un biennio straordinario al Sassuolo, iniziato con la promozione immediata dalla Serie B e proseguito con una stagione brillante in Serie A. Il suo lavoro ha attirato l'attenzione di diversi club prestigiosi: la Fiorentina di Fabio Paratici è attualmente in pole position per affidargli il nuovo progetto tecnico, ma anche il Bologna e la Lazio monitorano con attenzione il profilo dell'allenatore abruzzese in vista di possibili cambi in panchina a fine stagione.
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Fiorentina in pole per Grosso ma c’è bagarre. Il Sassuolo pensa a un ex viola
Fabio Grosso continua ad essere nel mirino della Fiorentina ma non solo. E il Sassuolo pensa già al sostituto
Di fronte alla concreta possibilità di un salto di carriera di Grosso verso una big, il Sassuolo ha già iniziato a valutare i possibili eredi, puntando su profili giovani ed emergenti provenienti dalla Serie B. I nomi principali sulla lista della famiglia Squinzi sono quello dell'ex viola Alberto Aquilani, attualmente al Catanzaro e già conoscitore dell'ambiente neroverde, e di Ignazio Abate della Juve Stabia, entrambi considerati ideali per proseguire la filosofia di gioco propositiva che ha caratterizzato l'ultimo biennio. Ne scrive oggi Tuttosport.
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