Arrivata la nota della Lega Serie A per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo dopo la 33ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina, scatta la squalifica per Marin Pongracic. Le note:
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Giudice sportivo: Pongracic squalificato. Multa per il Lecce
La decisione del giudice sportivo, dopo la 33ª giornata di Serie A, che riguardano la Fiorentina: un difensore salterà il Sassuolo
PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione)".
Inoltre, è stata fatta una multa al Lecce per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara di ieri sera contro i viola:
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"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
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