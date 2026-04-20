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Pongracic diffidato, viene ammonito: salta Fiorentina-Sassuolo

Pongracic diffidato, viene ammonito: salta Fiorentina-Sassuolo - immagine 1
Marin Pongracic salta Fiorentina-Sassuolo
Redazione VN

Marin Pongracic salterà Fiorentina-Sassuolo. Alle 12,30 al Franchi, il croato andrà in tribuna per diffida. Paolo Vanoli perde il leader della propria difesa, reduce da un'ottima prestazione contro il Lecce. Al posto potrebbe giocare Rugani.

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