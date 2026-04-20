Marin Pongracic salterà Fiorentina-Sassuolo. Alle 12,30 al Franchi, il croato andrà in tribuna per diffida. Paolo Vanoli perde il leader della propria difesa, reduce da un'ottima prestazione contro il Lecce. Al posto potrebbe giocare Rugani.
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Pongracic diffidato, viene ammonito: salta Fiorentina-Sassuolo
Marin Pongracic salta Fiorentina-Sassuolo
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