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Lecce-Fiorentina, lunedì ore 20.45: dove vederla in TV e streaming

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Lecce-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming
Redazione VN

Dopo l'uscita dalla Conference League, nonostante la vittoria per 2-1 al ritorno contro il Crystal Palace, la Fiorentina è attesa per la 33ª giornata di Serie A allo stadio Via del mare per affrontare il Lecce, lunedì 20 aprile alle ore 20:45.

Quella per i viola è una grandissima occasione per dichiarare terminata la lotta per la salvezza, perché in caso di successo si allontanerebbe, proprio dai giallorossi, di ben 11 punti in classifica.

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Lunedì 20 marzo, ore 20:45Stadio Via del mare
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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