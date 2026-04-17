Dopo l'uscita dalla Conference League, nonostante la vittoria per 2-1 al ritorno contro il Crystal Palace, la Fiorentina è attesa per la 33ª giornata di Serie A allo stadio Via del mare per affrontare il Lecce, lunedì 20 aprile alle ore 20:45.
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Lecce-Fiorentina, lunedì ore 20.45: dove vederla in TV e streaming
Lecce-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming
Quella per i viola è una grandissima occasione per dichiarare terminata la lotta per la salvezza, perché in caso di successo si allontanerebbe, proprio dai giallorossi, di ben 11 punti in classifica.
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Dove vedere Lecce-Fiorentina—
|Lunedì 20 marzo, ore 20:45
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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