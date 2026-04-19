Il futuro di Paolo Vanoli è ancora incerto e la Fiorentina sta sondando alcuni nomi per la prossima stagione. Da Grosso a Sarri, ma non solo. Un allenatore accostato alla società gigliata, così come un anno fa, è Francesco Farioli attualmente al Porto.
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VIOLA NEWS news viola Il presidente del Porto blinda Farioli: “È l’allenatore che ci porterà nel futuro”
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Il presidente del Porto blinda Farioli: “È l’allenatore che ci porterà nel futuro”
André Villas-Boas, presidente del Porto, sul futuro di Francesco Farioli
Proprio il presidente del club portoghese, André Villas-Boas, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro Farioli:
Francesco è fantastico. Ha energia, personalità, grandi intuizioni, studia in continuazione e può contare su uno staff di nove professionisti che hanno compiti specifici e danno un grande contributo. Lui ha l’ultima parola, ma tutti partecipano alla decisione finale. Il Porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all’esterno. E' un tecnico moderno.
Sul futuro—
Ha margini di crescita notevoli: siamo molto soddisfatti di lui, dei risultati che sta ottenendo e dell’armonia che ha portato in tutte le aree del club. Per questo gli abbiamo rinnovato il contratto con grande anticipo. Vogliamo che resti con noi a lungo. È l’allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi.
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