La Nazione si sofferma sul capitolo nuovo allenatore. Uno dei nodi da sciogliere, il primo punto degli impegni di Paratici . I nomi che circolano sono già tanti. Si parte dal gettonatissimo Fabio Grosso (che dovrà così liberarsi dal Sassuolo) per arrivare alla classica margherita con il 'm'ama non m'ama' che Maurizio Sarri ha recitato più volte .

Anche il profilo di Farioli è stato accostato (adesso come un anno fa) alla panchina viola. Il tutto con mille giustificativi alla scelta che potrebbe portare a lui (giovane, predicatore di un calcio moderno, ambizioso). Poi ci sono state le 'sparate' che hanno visto comparire sulla scena candidati in realtà lontani dalle intenzioni della dirigenza fiorentina.

Insomma, il circo della panchina è iniziato da tempo. Semmai, dopo l'uscita di scena dall'Europa e la salvezza a portata di posticipo del lunedì (quello a Lecce), la novità è che la Fiorentina dal circo potrà e dovrebbe uscirne subito, magari appunto nel giro di una settimana, dieci giorni, facendo capire se non istituzionalizzare che l'allenatore della ripartenza sarà tizio o caio. Appunto, Grosso o Farioli o chi per esso. Lo scrive la Nazione.