Il d.s. del Sassuolo: “Grosso farà una carriera importante”. E Fabregas lo applaude

Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri fa i complimenti al suo allenatore Fabio Grosso dopo la vittoria per 2-1 sul Como: "I risultati parlano per lui - dice il dirigente a tuttomercatoweb.com - e dopo la promozione della scorsa stagione, anche quest'anno ha fatto un grandissimo lavoro. Gli auguro sempre il meglio per il suo futuro, credo che abbia tutte le qualità per fare una carriera di alto livello".

Al coro delle lodi per il tecnico neroverde si unisce pure in conferenza stampa Cesc Fabregas, rammaricato per la sconfitta del suo Como: "Chiedo scusa alla nostra gente, questi non siamo noi. Contro il Sassuolo è stata durissima, complimenti a Grosso per come ha preparato la partita. Il suo è stato un vero capolavoro, questo blocco basso che ha usato ci ha tagliato le gambe e poi con le ripartenze ci ha fatto malissimo. Bravo lui".