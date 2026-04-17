L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi da Claudio Ranieri. Queste le sue parole:
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Caos Roma, Gasperini replica a Ranieri: “Sorpreso dai suoi toni”
Scoppia il caos in casa Roma: dopo le parole di Ranieri, arriva la risposta di Gasperini
C’è stata questa intervista di venerdì che ha creato una situazione in questa settimana. E’ stata una sorpresa incredibile, non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri. In tanti mesi non avevo mai avuto questi toni da parte sua. Da quel momento mi sono preoccupato prima di non rispondere, anche se sono coinvolto, e ho cercato di non creare difficoltà a nessuno, né squadra né tifosi. La cosa importante è questo, la partita e i tifosi, gradirei che parlassimo di questo. Non sono intervenuto in questa settimana, avrei voluto impedire tutto questo.
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