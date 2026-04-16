Mentre la testa di Firenze è tutta rivolta alla notte di Conference contro il Crystal Palace, a Lecce si lavora già con il mirino puntato su lunedì sera. Al centro sportivo di Martignano, la squadra di Eusebio Di Francesco ha proseguito la preparazione per quello che, a tutti gli effetti, è un crocevia salvezza fondamentale per i giallorossi.

La notizia del giorno riguarda il gioiellino Francesco Camarda . L'attaccante classe 2008 ha finalmente completato l'iter riabilitativo dopo l'operazione alla spalla e freme per tornare in campo . Di Francesco, però, dovrà pazientare ancora un turno: il via libera definitivo arriverà solo da martedì 21 aprile. Niente sfida contro la Fiorentina, dunque, per il giovane talento.

Infermeria affollata: il punto sui giallorossi

Non mancano i grattacapi per il tecnico dei salentini, alle prese con una lista di indisponibili piuttosto lunga: A partire da Riccardo Sottil, l'ex della sfida sta provando a stringere i denti ma continua a lavorare a parte. La sua presenza lunedì resta un forte dubbio. Santiago Pierotti è fermo ai box a causa di uno stato influenzale. Lameck Banda sta regalando segnali di speranza a Di Francesco, vista la seduta di oggi svolta parzialmente in gruppo. Mentre per Berisha e Gaspar ancora solo terapie per i lungodegenti, che non saranno della partita.