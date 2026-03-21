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VIOLA NEWS altre news viola in prestito Di Francesco: “Sottil si ferma, stagione travagliata per lui”

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Di Francesco: “Sottil si ferma, stagione travagliata per lui”

Sottil
Le ultime sulle condizioni di Sottil
Redazione VN

In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sulle condizioni di Riccardo Sottil, fermato da un problema fisico che lo accompagna ormai da settimane.

“Sottil stava già attraversando un periodo particolare, con diversi acciacchi. È una stagione travagliata per lui. Adesso si è fermato per cercare di risolvere definitivamente il problema in vista del finale di stagione”, ha spiegato il tecnico.

Il nodo è una lombosciatalgia persistente, che continua a limitare il giocatore: “Sente sempre questo dolore e non gli permette di essere a disposizione”.

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