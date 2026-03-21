In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sulle condizioni di Riccardo Sottil, fermato da un problema fisico che lo accompagna ormai da settimane.
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Di Francesco: “Sottil si ferma, stagione travagliata per lui”
Le ultime sulle condizioni di Sottil
“Sottil stava già attraversando un periodo particolare, con diversi acciacchi. È una stagione travagliata per lui. Adesso si è fermato per cercare di risolvere definitivamente il problema in vista del finale di stagione”, ha spiegato il tecnico.
Il nodo è una lombosciatalgia persistente, che continua a limitare il giocatore: “Sente sempre questo dolore e non gli permette di essere a disposizione”.
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