Milan su Kean, la Fiorentina segue Camarda: la situazione

Il Milan sta già programmando le mosse per rinforzare l’attacco nella prossima estate e, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Moise Kean I rossoneri hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore guidato da Alessandro Lucci, ma l’operazione non si preannuncia semplice.