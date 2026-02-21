Il Milan sta già programmando le mosse per rinforzare l’attacco nella prossima estate e, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Moise Kean I rossoneri hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore guidato da Alessandro Lucci, ma l’operazione non si preannuncia semplice.
calciomercato
Milan su Kean, la Fiorentina segue Camarda: la situazione
Nel contratto dell’attaccante è infatti prevista una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida nei primi quindici giorni di luglio. Una cifra ritenuta molto alta dal club milanese, che sta valutando formule alternative per provare a convincere la società viola a trattare.
A sostenere la candidatura di Kean c’è anche Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Per abbassare il costo dell’operazione, il Milan potrebbe inserire nell’affare il giovane attaccante Francesco Camarda, profilo gradito alla dirigenza viola e in particolare al dirigente Fabio Paratici.
Il futuro di Camarda resta in bilico anche a causa dell’infortunio alla spalla che ne ha rallentato il percorso negli ultimi mesi dopo l’esperienza al Lecce. In estate il Milan dovrà decidere se mandarlo ancora in prestito o cederlo, magari mantenendo un diritto di riacquisto.
L’eventuale inserimento del giovane centravanti potrebbe diventare la chiave per aprire un dialogo con la Fiorentina e portare Kean a Milano nella prossima stagione.
