Lotta salvezza: tegola per il Lecce. Il 10 Berisha fuori in lacrime

Dopo appena dieci giri di lancette della gara tra Lecce e Pisa, i giallorossi hanno perso uno dei propri migliori giocatori. Si tratta del numero 10 dei pugliesi Medon Berisha, primo per gol e assist in casa Lecce. Il calciatore ha lasciato il campo in lacrime e soprattutto in barella, non essendo in grado di camminare. Al suo posto è entrato Kaba.