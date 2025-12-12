Dopo appena dieci giri di lancette della gara tra Lecce e Pisa, i giallorossi hanno perso uno dei propri migliori giocatori. Si tratta del numero 10 dei pugliesi Medon Berisha, primo per gol e assist in casa Lecce. Il calciatore ha lasciato il campo in lacrime e soprattutto in barella, non essendo in grado di camminare. Al suo posto è entrato Kaba.
Lotta salvezza: tegola per il Lecce. Il 10 Berisha fuori in lacrime
Brutta tegola per il Lecce che all'inizio della gara importantissima per la salvezza contro il Pisa hanno perso il proprio numero 10
Cosa è successo—
Poco prima del 10' del primo tempo, Berisha ha effettuato un lancio verso la fascia destra e ha sentito un forte dolore, tale da accasciarsi a terra e chiedere in lacrime l'intervento dello staff medico del Lecce.
Le immagini non lasciano presagire nulla di buono per il 10 giallorosso, tra l'altro autore del gol-vittoria in casa della Fiorentina nell'ultima di Pioli sulla panchina gigliata; per avere la certezza bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana. Il calciatore si sottoporrà ai test strumentali nei prossimi giorni.
