Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Zanetti ritrova Gagliardini. Le ultime sul centrocampo e l’ex viola Valentini

altre news

Zanetti ritrova Gagliardini. Le ultime sul centrocampo e l’ex viola Valentini

Valentini
Le ultime da Verona
Redazione VN

Il Verona arriva al Franchi reduce dalla vittoria contro l'Atalanta dell'ex viola Raffaele Palladino. Paolo Zanetti vorrebbe confermare l'undici titolare, ma cambierà qualcosa dati i rientri. Infatti il tecnico gialloblù ritrova Gagliardini, reduce dalla squalifica e con buone probabilità di trovare una maglia da titolare.

Secondo quanto riporta TMW a centrocampo c'è il ballottaggio tra Al-Musrati e Niasse. Il ruolo di Gagliardini dipende dunque da questa scelta: se giocasse il libico, sarebbe lui ad agire davanti alla difesa, con Gagliardini e Bernede come mezzali, se invece toccasse a Niasse, Gagliardini tornerebbe a fare il play.

L'ex Fiorentina Valentini dovrebbe partire dalla panchina dato che Zanetti dovrebbe confermare la difesa vista contro l'Atalanta.

Leggi anche
Zanzi: “Al Franchi sarà difficile. Fiorentina? Noi guardiamo in casa nostra”
Maxi stangata per la Roma Under 17 sconfitta a Firenze: 18 giornate complessive

© RIPRODUZIONE RISERVATA