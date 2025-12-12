Il Verona arriva al Franchi reduce dalla vittoria contro l'Atalanta dell'ex viola Raffaele Palladino. Paolo Zanetti vorrebbe confermare l'undici titolare, ma cambierà qualcosa dati i rientri. Infatti il tecnico gialloblù ritrova Gagliardini, reduce dalla squalifica e con buone probabilità di trovare una maglia da titolare.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Zanetti ritrova Gagliardini. Le ultime sul centrocampo e l’ex viola Valentini
altre news
Zanetti ritrova Gagliardini. Le ultime sul centrocampo e l’ex viola Valentini
Le ultime da Verona
Secondo quanto riporta TMW a centrocampo c'è il ballottaggio tra Al-Musrati e Niasse. Il ruolo di Gagliardini dipende dunque da questa scelta: se giocasse il libico, sarebbe lui ad agire davanti alla difesa, con Gagliardini e Bernede come mezzali, se invece toccasse a Niasse, Gagliardini tornerebbe a fare il play.
L'ex Fiorentina Valentini dovrebbe partire dalla panchina dato che Zanetti dovrebbe confermare la difesa vista contro l'Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA