Zanetti ritrova Gagliardini. Le ultime sul centrocampo e l’ex viola Valentini

Il Verona arriva al Franchi reduce dalla vittoria contro l'Atalanta dell'ex viola Raffaele Palladino. Paolo Zanetti vorrebbe confermare l'undici titolare, ma cambierà qualcosa dati i rientri. Infatti il tecnico gialloblù ritrova Gagliardini , reduce dalla squalifica e con buone probabilità di trovare una maglia da titolare.

Secondo quanto riporta TMW a centrocampo c'è il ballottaggio tra Al-Musrati e Niasse. Il ruolo di Gagliardini dipende dunque da questa scelta: se giocasse il libico, sarebbe lui ad agire davanti alla difesa, con Gagliardini e Bernede come mezzali, se invece toccasse a Niasse, Gagliardini tornerebbe a fare il play.