Italo Zanzi, presidente del Verona, ha parlato a margine della riunione di Lega Serie A. Come riportato da TMW, il primo dirigente gialloblù ha commentato così la situazione in vista della sfida di domenica:
Zanzi: "Al Franchi sarà difficile. Fiorentina? Noi guardiamo in casa nostra"
Zanzi: “Al Franchi sarà difficile. Fiorentina? Noi guardiamo in casa nostra”
Le parole del presidente del Verona
Dobbiamo concentrarci su ciò che riguarda noi, non spetta a noi valutare il cammino delle altre squadre. Ci aspetta una gara molto complicata e siamo contenti che i nostri tifosi possano essere al nostro fianco al Franchi, a Firenze sarà difficile. All’interno della società c’è piena compattezza e totale fiducia in Zanetti. Contro l’Atalanta tutti hanno disputato una partita straordinaria
