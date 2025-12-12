Maxi stangata per la Roma Under 17 sconfitta a Firenze: 18 giornate complessive

Viola News
Proteste e insulti all'arbitro costano carissime ai capitolini
Redazione VN

La Roma Under 17 è finita al centro di un caso disciplinare clamoroso dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Viola Park, maturata su rigore a tempo scaduto. Più del risultato, a colpire è stato il comportamento dei giovani giallorossi nel post-gara: l’arbitro Cosimo Papi ha espulso quattro giocatori e il viceallenatore Lorenzo Carinci per proteste e atteggiamenti aggressivi. Tra loro anche Gioele Giammattei, talento della Nazionale U17, già reduce da una maxi-squalifica l’anno precedente.

Le sanzioni più pesanti sono state inflitte a Lorenzo Dal Bon e Giampaolo Bonifazi, fermati per cinque giornate ciascuno per minacce e insulti all’arbitro. Quattro turni, invece, per Daniele Paul e per lo stesso Giammattei, entrambi rientrati in campo dopo il triplice fischio per reiterare le proteste. Il totale arriva a 18 giornate di stop, un numero impressionante per la categoria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 

