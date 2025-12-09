Clamoroso Lucca, messo sul mercato da Conte: piace a due club di Serie A

Lucca bocciato da Conte

Redazione VN 9 dicembre - 16:48

Lorenzo Lucca, arrivato a Napoli dall’Udinese per una cifra complessiva di 35 milioni di euro tra prestito e riscatto, potrebbe lasciare il club già nella sessione di mercato di gennaio. Nonostante l’investimento significativo, il centravanti classe 2000 ha collezionato finora 16 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, segnando un solo gol in ciascuna competizione, e non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra.

Il possibile addio è legato anche al rientro di Romelu Lukaku e alla permanenza di Rasmus Hojlund, che riducono ulteriormente le opportunità di spazio per Lucca nel reparto offensivo. Il suo rendimento fin qui non ha convinto pienamente e, in vista della necessità di rotazioni efficaci, la cessione invernale viene considerata una soluzione concreta per il club partenopeo.

Sul mercato, Milan e Roma stanno osservando attentamente la situazione. I rossoneri potrebbero valutare l’acquisto nel caso di partenza di Santiago Gimenez, mentre la Roma cerca un centravanti di riferimento a causa dei problemi fisici e realizzativi di Dovbyk e Ferguson. La mancanza di alternative efficaci ha portato il tecnico giallorosso Gasperini a schierare Baldanzi come falso nove nell’ultima partita contro il Cagliari, evidenziando l’urgenza di rinforzi in attacco. Lo riporta Sky Sport.