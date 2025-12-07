Tensione prima di Napoli-Juve: lancio di pietre, rotti vetri del pullman bianconero

Un episodio gravissimo accompagna il prepartita di Napoli-Juventus. Come riporta Dazn, ci sono stati momenti di forte tensione hanno preceduto il big match delle 20.45 allo stadio Maradona. Nel tragitto dall'hotel verso l’impianto di Fuorigrotta, il pullman della Juventus sarebbe stato oggetto di un lancio di pietre, episodio che ha provocato il danneggiamento di alcuni vetri del mezzo.