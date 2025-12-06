Verona, Zanetti: “Abbiamo parlato meno e lavorato di più, ora non ci fermiamo”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona che ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro l'Atalanta e staccato la Fiorentina sul fondo della classifica, ha parlato a Sky:
L'allenatore dell'Hellas punta deciso la Fiorentina
Mi è già successo tre o quattro volte qua a Verona di essere in bilico, questa piazza merita più di quel che le stiamo dando. Il mio obiettivo è quello di aiutare i ragazzi, mi interessa solo che adesso non ci fermiamo. Abbiamo parlato di meno e lavorato di più.
