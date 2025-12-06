Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Verona, Zanetti: “Abbiamo parlato meno e lavorato di più, ora non ci fermiamo”

altre news

Verona, Zanetti: “Abbiamo parlato meno e lavorato di più, ora non ci fermiamo”

Verona, Zanetti: “Abbiamo parlato meno e lavorato di più, ora non ci fermiamo” - immagine 1
L'allenatore dell'Hellas punta deciso la Fiorentina
Redazione VN

Paolo Zanetti, tecnico del Verona che ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro l'Atalanta e staccato la Fiorentina sul fondo della classifica, ha parlato a Sky:

Mi è già successo tre o quattro volte qua a Verona di essere in bilico, questa piazza merita più di quel che le stiamo dando. Il mio obiettivo è quello di aiutare i ragazzi, mi interessa solo che adesso non ci fermiamo. Abbiamo parlato di meno e lavorato di più.

Leggi anche
Palladino contro il Var: “Era rigore prima del loro 3-0. Sul 2-1 tutto diverso”
Grosso: “Il rosso? Conosco l’arbitro, gestione particolare. Ho perso lucidità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA