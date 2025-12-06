Palladino contro il Var: “Era rigore prima del loro 3-0. Sul 2-1 tutto diverso”

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta sul campo del Verona che relega la Fiorentina all'ultimo posto in classifica in solitaria:
Il commento del tecnico dell'Atalanta, ex viola
Non parlo mai degli arbitri, sbagliare è umano. Ma sinceramente è evidente che il giocatore tocca, è troppo palese. C'è il Var per semplificare le cose, sembra che ci stiamo davvero complicando la vita. Basterebbe vedere, c'è il tocco. Magari non cambia la direzione ma il tocco è palese e cambia il risultato di una partita perché poi magari andavamo sul 2-1 e invece siamo andati sul 3-0. Mi dispiace. Detto questo brutta prestazione e ci assumiamo e mi assumo le responsabilità di quel che è successo oggi, non abbiamo capito che tipo di partita doveva essere oggi.
