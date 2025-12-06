Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino contro il Var: “Era rigore prima del loro 3-0. Sul 2-1 tutto diverso”

altre news

Palladino contro il Var: “Era rigore prima del loro 3-0. Sul 2-1 tutto diverso”

Palladino contro il Var: “Era rigore prima del loro 3-0. Sul 2-1 tutto diverso” - immagine 1
Il commento del tecnico dell'Atalanta, ex viola
Redazione VN

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta sul campo del Verona che relega la Fiorentina all'ultimo posto in classifica in solitaria:

Non parlo mai degli arbitri, sbagliare è umano. Ma sinceramente è evidente che il giocatore tocca, è troppo palese. C'è il Var per semplificare le cose, sembra che ci stiamo davvero complicando la vita. Basterebbe vedere, c'è il tocco. Magari non cambia la direzione ma il tocco è palese e cambia il risultato di una partita perché poi magari andavamo sul 2-1 e invece siamo andati sul 3-0. Mi dispiace. Detto questo brutta prestazione e ci assumiamo e mi assumo le responsabilità di quel che è successo oggi, non abbiamo capito che tipo di partita doveva essere oggi.

Leggi anche
Ex viola, Salah: “Il Liverpool mi ha messo sotto il bus, dopo tutto ciò che ho fatto”
Grosso: “Il rosso? Conosco l’arbitro, gestione particolare. Ho perso lucidità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA