Ex viola, Salah: “Il Liverpool mi ha messo sotto il bus, dopo tutto ciò che ho fatto”

Non si rialza dal momento no il Liverpool di Slot . Dopo la vittoria sul West Ham arriva un altro pareggio che sa di beffa: in casa del Leeds , i Reds si limitano a un 3-3 spettacolare ma poco utile. Avanti 0-2 con doppietta di Ekitike , vengono raggiunti sul pareggio, vanno di nuovo in vantaggio con Szoboszlai e nel recupero incassano il 3-3 di Tanaka . I campioni in carica sono già a 10 punti dall’Arsenal. Neanche un minuto in campo per Salah che potrebbe quindi essere schierato con l’Inter nel match di martedì.

L'egiziano, tra le altre ex viola, si è sfogato così nel post partita: “Ho fatto così tanto per questo club, tutti lo hanno visto, soprattutto l’anno scorso. Essere in panchina non è accettabile. Mi sento come se mi avessero buttato sotto il bus. Dicevo sempre di avere un buon rapporto con Slot, ora non c’è più”.