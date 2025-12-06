Non si rialza dal momento no il Liverpool di Slot. Dopo la vittoria sul West Ham arriva un altro pareggio che sa di beffa: in casa del Leeds, i Reds si limitano a un 3-3 spettacolare ma poco utile. Avanti 0-2 con doppietta di Ekitike, vengono raggiunti sul pareggio, vanno di nuovo in vantaggio con Szoboszlai e nel recupero incassano il 3-3 di Tanaka. I campioni in carica sono già a 10 punti dall’Arsenal. Neanche un minuto in campo per Salah che potrebbe quindi essere schierato con l’Inter nel match di martedì.
Ex viola, Salah: "Il Liverpool mi ha messo sotto il bus, dopo tutto ciò che ho fatto"
L'egiziano, tra le altre ex viola, si è sfogato così nel post partita: “Ho fatto così tanto per questo club, tutti lo hanno visto, soprattutto l’anno scorso. Essere in panchina non è accettabile. Mi sento come se mi avessero buttato sotto il bus. Dicevo sempre di avere un buon rapporto con Slot, ora non c’è più”.
