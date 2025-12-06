L'ex difensore della Fiorentina Cesare Natali è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sui viola di Paolo Vanoli.
Natali: “Giocatori? Non stanno dimostrando di essere da Fiorentina. Ecco cosa serve”
"Non so se si è persa fiducia, ma la Fiorentina sulla carta ha dei valori importanti. Il campo, a prescindere dai valori e dagli stipendi, ha però sempre l'ultima parola. I giocatori devono cercare di tirar fuori le loro migliori qualità. Per ora non stanno dimostrando di essere calciatori da Fiorentina. L'obiettivo iniziale dopo l'estate era migliorare i 65 punti dell'anno scorso. Il campo ha detto altro e lo sappiamo. I viola si sono messi da soli in questa situazione".
Sulla difesa a 4—
"Di solito quando le squadre non vanno bene si mettono col 3-5-2 che in fase difensiva diventa un 5-3-2. Secondo me, non è una questione di modulo, ma di giocatori che devono applicarsi alla formazione scelta dall'allenatore. La cosa più importante è inserire i giocatori dove si sentono più a loro agio".
Sulla Conference League—
"La priorità non deve essere solo il campionato. Se ti guadagni una coppa europea, devi giocartela. La partita in più, è vero, è dispendiosa dal punto di vista fisico, ma è anche un modo per tenere attivi i calciatori, soprattutto quelli utilizzati meno. Una partita internazionale deve esser vista comunque come un segno di prestigio. Più partite ci sono, poi, più i giocatori hanno il modo per riscattarsi".
