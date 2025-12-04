Viola News
Sassuolo-Fiorentina, in programma sabato alle ore 15. Ecco come vederla in tv e streaming, o seguirla in radio
Redazione VN

È iniziato dicembre, e con esso, anche il mese decisivo per il futuro della Fiorentina. Il primo ostacolo verso l'uscita dalla zona retrocessione si chiama Sassuolo, e la squadra di Vanoli è chiamata alla sua prima vittoria in campionato. I neroverdi dovranno sopperire all'assenza di Berardi, mentre i viola dello squalificato Pongracic. Ecco dove vedere la partita in streaming e in TV

Dove seguirla in Tv e radio

Sabato 6 dicembre, ore 15.00Mapei Stadium
TVDAZN
StreamingDAZN.com
Telecronaca DAZN: Mancini-Brocchi
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

