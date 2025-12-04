È iniziato dicembre, e con esso, anche il mese decisivo per il futuro della Fiorentina. Il primo ostacolo verso l'uscita dalla zona retrocessione si chiama Sassuolo, e la squadra di Vanoli è chiamata alla sua prima vittoria in campionato. I neroverdi dovranno sopperire all'assenza di Berardi, mentre i viola dello squalificato Pongracic. Ecco dove vedere la partita in streaming e in TV