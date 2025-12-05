Viola News
Ex viola, Amelia esalta Zaniolo: "Sta illuminando l'Udinese, per lui ambiente giusto"

Zaniolo
Le parole dell'ex portiere sull'attaccante bianconero
Così Marco Amelia, portiere campione del Mondo con l'Italia nel 2006, sulle colonne del Messaggero Veneto riguardo al momento di Nicolò Zaniolo:

Ha subito troppe critiche in carriera, ma adesso sta illuminando l'Udinese. E questo dimostra che nel recente passato in tanti dovevano andarci cauti con lui. Non dimentichiamoci i due infortuni, uno dopo l'altro al crociato, che ha subito da giovanissimo, quando ancora non aveva 22 anni. Sono contento che a Udine abbia trovato l'ambiente giusto per tornare a dimostrare il suo grande valore.

