Così Marco Amelia, portiere campione del Mondo con l'Italia nel 2006, sulle colonne del Messaggero Veneto riguardo al momento di Nicolò Zaniolo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Amelia esalta Zaniolo: “Sta illuminando l’Udinese, per lui ambiente giusto”
altre news
Ex viola, Amelia esalta Zaniolo: “Sta illuminando l’Udinese, per lui ambiente giusto”
Le parole dell'ex portiere sull'attaccante bianconero
Ha subito troppe critiche in carriera, ma adesso sta illuminando l'Udinese. E questo dimostra che nel recente passato in tanti dovevano andarci cauti con lui. Non dimentichiamoci i due infortuni, uno dopo l'altro al crociato, che ha subito da giovanissimo, quando ancora non aveva 22 anni. Sono contento che a Udine abbia trovato l'ambiente giusto per tornare a dimostrare il suo grande valore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA