Italiano: “Fiorentina? Dispiace vederla così. Daranno sgasata per rimediare”

L'ex allenatore della Fiorentina, oggi al Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato così della situazione attuale viola

Nel post partita della sfida di Coppa Italia vinta 2-1 contro il Parma, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha trovato spazio anche per rispondere ad una domanda riguardante la Fiorentina. L’ex tecnico viola, intervistato da Mediaset, ha commentato il periodo difficile che la squadra gigliata sta attraversando. Queste le sue parole: