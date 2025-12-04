Italiano: “Fiorentina? Dispiace vederla così. Daranno sgasata per rimediare”

Nel post partita della sfida di Coppa Italia vinta 2-1 contro il Parma, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha trovato spazio anche per rispondere ad una domanda riguardante la Fiorentina. L’ex tecnico viola, intervistato da Mediaset, ha commentato il periodo difficile che la squadra gigliata sta attraversando. Queste le sue parole:
Mi dispiace vederla così perché c'è gente stupenda, fantastica in società. Tutto questo era inaspettato, ma c'è ancora spazio per rimediare e per recuperare in classifica. Firenze è una piazza che ti spinge e quando ti deve stare vicino è straordinaria, ma è anche una piazza esigente e che pretende molto. Ho un grande ricordo di tutti. Vanoli e il suo staff sono convinto che daranno quella sgasata giusta per rimediare questa brutta classifica
