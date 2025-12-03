Kayode continua a stupire: più dribbling riusciti di Estevao, Saka e Salah

Dopo un primo periodo di ambientamento, Michael Kayode si è imposto come uno dei terzini più interessanti in Premier League. Apprezzabile in difesa, singolare in attacco con le sue rimesse lunghissime che hanno fatto sensazione in Inghilterra, adesso un altro dato balza all'occhio.
Il terzino del Brentford potrebbe presto arrivare al top della piramide calcistica inglese
Secondo i dati di statmuse, solo quattro giocatori in tutta la Premier League hanno completato più dribbling dell'ex viola, che il Brentford ha riscattato in estate per 17,5 milioni di euro dopo sei mesi di prestito oneroso a 0,5: il ghanese del Tottenham Kudus, il belga del Manchester City Doku, il gambiano del Brighton Minteh e il senegalese Ndiaye dell'Everton.
Kayode, con 24 dribbling riusciti, si attesta davanti a tutti gli altri. Anche a giocatori come i vari Estevao, Saka, Semenyo, Grealish, Salah che in quanto ali offensive dovrebbero facilmente superarlo in questa statistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA