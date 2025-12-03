Kayode continua a stupire: più dribbling riusciti di Estevao, Saka e Salah

Dopo un primo periodo di ambientamento, Michael Kayode si è imposto come uno dei terzini più interessanti in Premier League. Apprezzabile in difesa, singolare in attacco con le sue rimesse lunghissime che hanno fatto sensazione in Inghilterra, adesso un altro dato balza all'occhio.

Secondo i dati di statmuse, solo quattro giocatori in tutta la Premier League hanno completato più dribbling dell'ex viola, che il Brentford ha riscattato in estate per 17,5 milioni di euro dopo sei mesi di prestito oneroso a 0,5: il ghanese del Tottenham Kudus, il belga del Manchester City Doku, il gambiano del Brighton Minteh e il senegalese Ndiaye dell'Everton.