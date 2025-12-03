Viola News
Pastorello rivela: “Un giocatore sarebbe tornato volentieri a Firenze”

Le parole del noto procuratore
Federico Pastorello, oltre a parlare di Comuzzo, ha rivela un piccolo retroscena di mercato che riguarda un altro suo assistito. Infatti, Arthur sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina:

Lui sarebbe tornato molto volentieri, ma anche lì fecero valutazioni diverse dal punto di vista tattico e tecnico. Non ci fu modo di tornare, ma lui ha un bellissimo ricordo della Fiorentina, del club, dei compagni, della dirigenza e dei tifosi. Devo dire che si era trovato veramente bene, ma poi alla fine sono state fatte scelte diverse

Lo riporta TMW.

