Pastorello rivela: “Un giocatore sarebbe tornato volentieri a Firenze”

Federico Pastorello, oltre a parlare di Comuzzo, ha rivela un piccolo retroscena di mercato che riguarda un altro suo assistito. Infatti, Arthur sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina:
Lui sarebbe tornato molto volentieri, ma anche lì fecero valutazioni diverse dal punto di vista tattico e tecnico. Non ci fu modo di tornare, ma lui ha un bellissimo ricordo della Fiorentina, del club, dei compagni, della dirigenza e dei tifosi. Devo dire che si era trovato veramente bene, ma poi alla fine sono state fatte scelte diverse
Lo riporta TMW.
