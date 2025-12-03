L'Al Hilal di Simone Inzaghi la scorsa estate ha provato ad acquistare Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. E questo non è un segreto, ma la novità è che il club arabo non avrebbe avanzato alcuna proposta ufficiale. E questo perché dopo aver visto che il giocatore era poco convinto, si è deciso di non procedere.
Comuzzo da Inzaghi in Arabia? "Lui non convinto, nessuna offerta ufficiale"
La rivelazione
Comuzzo da Inzaghi in Arabia? “Lui non convinto, nessuna offerta ufficiale”
L'Al Hilal di Inzaghi dopo aver visto che Comuzzo era poco convinto non ha avanzato alcuna proposta ufficiale alla Fiorentina
Federico Pastorello è l'agente che in estate ha portato Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal e ha lavorato in qualità di intermediario anche alla possibile operazione Comuzzo. Ai microfoni di Tmw ha raccontato alcuni dettagli della trattativa: "Offerta da 35 milioni di euro più tre di bonus? Alla fine non è andata in porto e da ciò che mi risulta una vera offerta poi non è arrivata perché il giocatore non aveva intenzione di prendere in considerazione la proposta".
