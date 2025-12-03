Comuzzo da Inzaghi in Arabia? “Lui non convinto, nessuna offerta ufficiale”

L' Al Hilal di Simone Inzaghi la scorsa estate ha provato ad acquistare Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. E questo non è un segreto, ma la novità è che il club arabo non avrebbe avanzato alcuna proposta ufficiale. E questo perché dopo aver visto che il giocatore era poco convinto, si è deciso di non procedere.

Federico Pastorello è l'agente che in estate ha portato Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal e ha lavorato in qualità di intermediario anche alla possibile operazione Comuzzo. Ai microfoni di Tmw ha raccontato alcuni dettagli della trattativa: "Offerta da 35 milioni di euro più tre di bonus? Alla fine non è andata in porto e da ciò che mi risulta una vera offerta poi non è arrivata perché il giocatore non aveva intenzione di prendere in considerazione la proposta".