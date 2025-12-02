CorSport: “Dodò un peso per la squadra. Comuzzo come Vierchowod? Ma dai!”

Il Corriere dello Sport analizza giocatore dopo giocatore, commentando le difficoltà che sta attraversando in questo momento negativo. Partendo da De Gea, ecco tutti i commenti:
De Gea: dieci gol subiti nel campionato scorso, ventuno adesso. Non è certo uno dei primi responsabili, anche a Bergamo è stato il migliore dei viola. Ma un anno fa certe vittorie erano arrivate solo per merito suo (2-1 sul Milan con due rigori parati, uno a zero a Marassi col Genoa con interventi strepitosi), quest’anno mai. Dodo: Ancelotti lo aveva seguito e poi convocato nella Seleçao, adesso è quasi un peso per la squadra. Non può essere il rinnovo del contratto che ritarda a spingerlo così giù. Se fosse così, sarebbe un problema per la sua carriera. Pongracic: come difensore puro non aveva convinto nemmeno nella stagione scorsa, in questa ancora peggio. Ranieri: l’involuzione del capitano è descritta bene dal numero dei gol incassati dalla Fiorentina. Mandragora: è il capocannoniere dei viola ed è uno dei pochi che sta lottando per tenere a galla la squadra, rispetto a un anno fa il suo calo non è evidente come per i suoi compagni. A Bergamo però ha preso un’ammonizione non per un fallo, ma per proteste. Non è un bel segnale. Gudmundsson: una festa dei tifosi il giorno della sua conferma, nonostante avesse fatto un campionato non entusiasmante. Il suo 24-25 era da 5,5, questo è da 4,5. La vicenda giudiziaria in Islanda è alle spalle, vediamo se era questo che lo frenava. Gud, ovvero il dribbling questo sconosciuto. Comuzzo: lanciato da Italiano, confermato da Palladino, siccome si chiama Pietro a Firenze la fantasia volava, Pietro come Vierchowod. Ma dai. A gennaio lo voleva Conte a Napoli per 35 milioni; a luglio lo volevano gli arabi per la stessa cifra. E’ rimasto ed è scomparso, anche per problemi fisici. In campionato non è titolare da tre partite. Kean: cosa vuoi dire a questa belva? Certo, non segna (due reti adesso, nove nel campionato scorso), un anno fa la traversa con la Juve e il palo con l’Atalanta sarebbero stati due gol, ma è l’unico ad aver capito come si lotta. Basta vederlo quando difende la palla. Trascinatore era e trascinatore è rimasto. Serva come esempio.
Gosens: fenomenale dodici mesi fa, mai più visto a quei livelli. E’ fuori da tempo per infortunio.
