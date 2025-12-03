Juve, c’è Arthur per Spalletti? L’agente: “Sarebbe tornato volentieri a Firenze”

Vi ricordate Arthur Melo? Il centrocampista brasiliano ha militato una stagione in prestito a Firenze, nel 2023/24. Era l'ultima Fiorentina di Italiano. Il classe '96 è sempre di proprietà della Juventus che lo ha girato in prestito in patria, al Gremio fino a giugno 2026. Adesso però che Spalletti cerca un centrocampista per i bianconeri, è emersa la possibilità che Arthur possa tornare anzitempo a Torino. Di questo scenario, ai microfoni di Tmw, ha parlato il suo procuratore, Federico Pastorello: "Prima di andare in Brasile avevamo valutato l'opportunità di restare in bianconero, però c'era un altro allenatore. Adesso credo che Spalletti cerchi un giocatore con caratteristiche più fisiche, più d'impatto. Non so se Arthur possa esser quel tipo di giocatore. E poi lui sta facendo straordinariamente bene nel Gremio, speriamo che Ancelotti lo richiami in nazionale perché sta davvero giocando bene".