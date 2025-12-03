Vi ricordate Arthur Melo? Il centrocampista brasiliano ha militato una stagione in prestito a Firenze, nel 2023/24. Era l'ultima Fiorentina di Italiano. Il classe '96 è sempre di proprietà della Juventus che lo ha girato in prestito in patria, al Gremio fino a giugno 2026. Adesso però che Spalletti cerca un centrocampista per i bianconeri, è emersa la possibilità che Arthur possa tornare anzitempo a Torino. Di questo scenario, ai microfoni di Tmw, ha parlato il suo procuratore, Federico Pastorello: "Prima di andare in Brasile avevamo valutato l'opportunità di restare in bianconero, però c'era un altro allenatore. Adesso credo che Spalletti cerchi un giocatore con caratteristiche più fisiche, più d'impatto. Non so se Arthur possa esser quel tipo di giocatore. E poi lui sta facendo straordinariamente bene nel Gremio, speriamo che Ancelotti lo richiami in nazionale perché sta davvero giocando bene".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Juve, c’è Arthur per Spalletti? L’agente: “Sarebbe tornato volentieri a Firenze”
il retroscena
Juve, c’è Arthur per Spalletti? L’agente: “Sarebbe tornato volentieri a Firenze”
Spalletti cerca un centrocampista per la Juventus, può tornare Arthur? Il brasiliano sarebbe tornato volentieri anche alla Fiorentina, spiega l'agente
Arthur, infatti, con la maglia del Gremio è tornato sui livelli mostrati alla Fiorentina nella stagione 2023/24. Il club viola, dopo una stagione in prestito, non ha però mai valutato la possibilità di trattenerlo a Firenze, come spiega ancora l'agente: "Sarebbe tornato molto volentieri, ma anche lì fecero valutazioni diverse dal punto di vista tattico e tecnico. Non ci fu modo di tornare, ma lui ha un bellissimo ricordo della Fiorentina, del club, dei compagni, della dirigenza e dei tifosi. Devo dire che si era trovato veramente bene, ma poi alla fine sono state fatte scelte diverse".
© RIPRODUZIONE RISERVATA