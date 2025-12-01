Brutta tegola in casa Juventus. Dusan Vlahovic ha accusato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. L'ex Fiorentina starà fuori dai 3 ai 4 mesi. Ecco il comunicato:
Juventus, che tegola! Brutto infortunio per Dusan Vlahovic: il comunicato
In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate
