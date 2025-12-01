Babacar: “Io fiorentino al 100%. Scomparsa di Astori? Vi racconto cosa provai”

L'ex attaccante della Fiorentina, Khouma Babacar, oggi in Turchia al Sariyer, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com di cosa rappresentano il viola e Firenze per lui:
Io sono figlio di Firenze. Ripenso spesso alla doppietta segnata all’Inter (Fiorentina-Inter 5-4, 22 apr 2017, ndr). Ma quello che mi porto dentro è il gol di testa al 90’ contro il Palermo (Serie A, 4/12/16, ndr). Vedere i tifosi felici mi rendeva orgoglioso. Lo ribadisco: io sono fiorentino al 100%. Se oggi sono il ‘Babacar’ che tutti conoscono è grazie alla Fiorentina.
Su Astori—
Una delle perdite più importanti della mia vita. La persona più umile che abbia mai conosciuto. Era un fratello maggiore. Mi chiamava ‘Babesh’. È un soprannome che uso ancora oggi. La sua morte è paragonabile a quella di mio nonno, a cui ero molto legato. Era domenica mattina, poche ore più tardi avremmo dovuto affrontare il Verona (era da poco passato al Sassuolo, ndr). Quella mattina leggo la notizia. Non capisco. ‘Di quale Davide parlano?’ Penso di star sognando. Poi realizzo. Non riesco a muovere le gambe, né ad alzarmi dal letto. Mi tremano le mani. Alla fine ho accettato: ‘Asto’ sarà per sempre un amico.
Su Pioli e Mihajlovic, avuti a Firenze—
Il primo una persona tranquilla. Mihajlovic voleva farmi diventare un guerriero, com’era lui. Ma io ero come Pioli: pacato, calmo. Mi era difficile seguirlo. Però oggi, se ho un carattere più deciso, è anche grazie a lui.
