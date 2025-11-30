Luis Muriel ospite speciale a Bergamo: “Mi farebbe piacere tornare in Italia”

Atalanta-Fiorentina avrà inizio alle ore 18:00, le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo la fase di riscaldamento. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo un ospite speciale. Alla New Balance Arena c'è Luis Muriel, doppio ex della sfida, oggi attaccante dell'Orlando City.
Luis Muriel, doppio ex di Atalanta-Fiorentina, ha fatto il suo ingresso in campo prima del match
Il giocatore ha attraversato tutto il campo tra gli applausi e la standing ovation dello stadio. Le sue parole ai microfoni di Sky:
Dopo la nascita delle mie bambine, questo giro di campo è il momento più bello della mia vita, è una cosa stupenda. Mi farebbe piacere tornare in Italia, appena ci ho messo piede ho sentito qualcosa di diverso e mi è venuta tanta tanta voglia di ritornare. Percassi senior scherzando mi ha detto che ne avrebbe parlato col figlio… Gasperini alla Roma? Dopo tanti anni qua a Bergamo vederlo a Roma è strano, ma mi fa piacere che stia andando bene. Spero che l'Atalanta riesca ad alzare il ritmo.
