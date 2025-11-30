Luis Muriel ospite speciale a Bergamo: “Mi farebbe piacere tornare in Italia”

Luis Muriel, doppio ex di Atalanta-Fiorentina, ha fatto il suo ingresso in campo prima del match

Atalanta-Fiorentina avrà inizio alle ore 18:00, le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo la fase di riscaldamento. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo un ospite speciale. Alla New Balance Arena c'è Luis Muriel, doppio ex della sfida, oggi attaccante dell'Orlando City.