Vi ricordate Pulgar? Ieri è diventato campione di Sudamerica col Flamengo

Il Flamengo batte 1-0 il Palmeiras in finale di Copa Libertadores: gol decisivo di Danilo, presente anche l’ex viola Pulgar.
Ieri sera, a Lima, si è disputata la finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo, con il successo dei rossoneri per 1-0 che vale il titolo continentale per la squadra di Rio de Janeiro.

A decidere l’incontro è stato Danilo, ex difensore della Juventus, che al 67’ ha insaccato di testa il gol vittoria. Per il Flamengo, allenato da Filipe Luis, si tratta della quarta vittoria nella storia della competizione, dopo aver conquistato anche il campionato brasiliano.

In campo, tra le fila dei rossoneri, figurava anche un volto noto ai tifosi viola: Erick Pulgar, ex centrocampista della Fiorentina che per tutti i 90 minuti ha diretto la mediana del Flamengo.

