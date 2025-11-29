Il doppio ex, Ariatti: “Viola in crisi, non me l’aspettavo. Bergamo una seconda casa”

In vista della sfida di domani, intervistato da tuttoatalanta.com, l'ex capitano della Fiorentina Luca Ariatti ha parlato della sua doppia esperienza in viola e nerazzurro:
Per me la Fiorentina è stato un grande trampolino di lancio, decisi di lasciare la Reggiana, casa mia, per andare in C2 nella neonata società gigliata post-fallimento. Mi presi un rischio ma alla fine andò bene, con il ritorno in Serie A in cui sono stato anche capitano. Non mi aspettavo una Fiorentina così in difficoltà, anche noi al ritorno nella massima categoria soffrimmo non poco per salvarci, all'ultima giornata. Ho letto lo sfogo di Dzeko, Firenze è una piazza splendida ma quando non ci sono i risultati, l'ambiente diventa pesante. L'Atalanta? Bergamo per me è una seconda casa, con Colantuono furono due anni splendidi. Domenica sarà una sfida psicologica, di sicuro la Dea si è rinfrancata dalla vittoria in Champions.
