Dopo aver calciato verso la porta del Cagliari alla mezz'ora del primo tempo, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha sentito qualcosa di serio a livello muscolare ed ha dovuto chiedere il cambio a Luciano Spalletti. Disperato e praticamente in lacrime, il centravanti serbo ha lasciato quindi il campo, sostituito da Jonathan David. Come si è visto dalle immagini televisive, fermato dal suo allenatore davanti alla panchina, il numero 9 bianconero gli ha detto: "Mi sono fatto molto male".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Juve-Cagliari, Vlahovic esce dal campo in lacrime: “Mi sono fatto male sul serio”
altre news
Juve-Cagliari, Vlahovic esce dal campo in lacrime: “Mi sono fatto male sul serio”
Il serbo ha dovuto abbandonare il match contro i sardi alla mezz'ora del primo tempo
© RIPRODUZIONE RISERVATA