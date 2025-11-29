Viola News
Juve-Cagliari, Vlahovic esce dal campo in lacrime: “Mi sono fatto male sul serio”

Il serbo ha dovuto abbandonare il match contro i sardi alla mezz'ora del primo tempo
Redazione VN

Dopo aver calciato verso la porta del Cagliari alla mezz'ora del primo tempo, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha sentito qualcosa di serio a livello muscolare ed ha dovuto chiedere il cambio a Luciano Spalletti. Disperato e praticamente in lacrime, il centravanti serbo ha lasciato quindi il campo, sostituito da Jonathan David. Come si è visto dalle immagini televisive, fermato dal suo allenatore davanti alla panchina, il numero 9 bianconero gli ha detto: "Mi sono fatto molto male".

