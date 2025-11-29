I convocati di Palladino: attacco al completo. Dietro due assenze

Domani a Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Alle 18:00 Raffaele Palladino ritroverà il suo recente passato, mentre la squadra viola sarà l'ennesima occasione per ottenere la prima vittoria del campionato. Dopo i convocati viola, ecco quelli nerazzurri. Assenti gli infortunati Scalvini e Bakker:
I Convocati avversari
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta ed ex allenatore viola Raffaele Palladino per la gara di domani
- Ahanor Honest (69)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Lookman Ademola (11)
- Maldini Daniel (70)
- Musah Yunus (6)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
