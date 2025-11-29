I convocati di Palladino: attacco al completo. Dietro due assenze

Viola News
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta ed ex allenatore viola Raffaele Palladino per la gara di domani
Redazione VN

Domani a Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Alle 18:00 Raffaele Palladino ritroverà il suo recente passato, mentre la squadra viola sarà l'ennesima occasione per ottenere la prima vittoria del campionato. Dopo i convocati viola, ecco quelli nerazzurri. Assenti gli infortunati Scalvini e Bakker:

- Ahanor Honest (69)

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Musah Yunus (6)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)

