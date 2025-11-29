La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati da Paolo Vanoli per la sfida contro l'Atalanta di domani alle 18:00. Tutti presenti eccetto il già annunciato Robin Gosens, ancora out per un problema muscolare, ma che sembra in via di guarigione, Tariq Lamptey e Sabiri. Buone notizie per Dodò che torna tra i convocati e per Christian Kouame, alla prima chiamata dopo la lesione del legamento crociato avvenuta quando era in prestito ad Empoli nella scorsa stagione. Ecco la lista completa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, i convocati anti-Atalanta: torna Dodò. Prima volta per Kouame
news viola
Fiorentina, i convocati anti-Atalanta: torna Dodò. Prima volta per Kouame
La lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani alle 18:00 contro l'Atalanta di Raffaele Palladino
© RIPRODUZIONE RISERVATA