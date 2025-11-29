Le parole di Edin Dzeko al termine della gara tra Fiorentina e AEK Atene in Conference League hanno diviso molto l'opinione pubblica. Tony Damascelli, sulle pagine del "Il Giornale", ha criticato aspramente la Curva viola e ha espresso grande ammirazione per le parole del bomber bosniaco:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Il Giornale sulle parole di Dzeko: “Ha ragione. A Firenze vanno oltre i fischi”
Il Giornale
Il Giornale sulle parole di Dzeko: “Ha ragione. A Firenze vanno oltre i fischi”
Il Giornale, nella figura di Tony Damascelli, approva le parole di Edin Dzeko e sottolinea i problemi di alcune Curve "avariate" in Italia
Dzeko è un bosniaco tosto, a trentanove anni può parlare di calcio, ma soprattutto di vita. Nato a seguito dello scoppio della guerra in Bosnia ed Erzegovina, è stato costretto a spostarsi dalla sua città natale in giovane età. Sono stati giorni molto duri per lui e la sua famiglia. Non può neanche esserci paragone con il momento difficile che sta attraversando la sua Fiorentina, sconfitta ancora una volta in questa stagione. Eppure il bosniaco, nel post partita ha voluto rispondere con forza alle critiche piovute dai tifosi al Franchi (QUI LE SUE PAROLE). Se un calciatore dalla grande esperienza, con più di mille partite giocate, si è lamentato del pubblico di Firenze bisogna credergli. Concordo, se si limitassero soltanto a fischiare, ma accade altro a Firenze e nelle avariate curve calcistiche, l’insulto, la minaccia, l’aggressione verbale. Si potrebbe, una volta per tutte, fermarsi, ritirarsi, ci vorrebbe un’idea coraggiosa e innovativa per bloccare tutto ciò. Provi Dzeko a fare il primo passo, ricordando che a Sarajevo a fischiare erano le bombe
© RIPRODUZIONE RISERVATA