Dopo la sconfitta in Conference League contro l'AEK Atene, la Fiorentina è rimasta a dormire al Viola Park. Tuttavia non si è trattato di un ritiro, ma di una semplice scelta del tecnico Paolo Vanoli presa già prima della partita.
Gazzetta: “Fiorentina, dopo l’AEK notte al Viola Park. Il motivo della scelta”
La Fiorentina dopo l'AEK Atene ha dormito al Viola Park
La gara infatti è terminata tardi e ieri mattina l'allenatore viola voleva allenare la squadra. I giocatori sono tornati a casa dopo la seduta e il pranzo. Oggi pomeriggio invece è prevista la partenza per Bergamo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
