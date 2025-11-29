Le parole di Edin Dzeko dopo la sconfitto contro l'AEK Atene non son passate inosservate. L'attaccante ha chiesto il sostegno dei tifosi che si sono però infastiditi per i modi espressi.
Gazzetta: “Fiorentina impaurita. E Dzeko lancia una richiesta a Vanoli”
Le parole di Dzeko sono un campanello d'allarme
Dall'altra parte però il bosniaco ha lanciato un campanello d'allarme: "Abbiamo bisogno di sostegno perché, quando uno sbaglia e viene fischiato, soprattutto se è giovane, poi ha paura al passaggio successivo o quando stoppa palla". Parole che raccontano la paura all'interno della Fiorentina e che sono un segnale verso Paolo Vanoli, il quale dovrà trovare un modo per scacciare queste preoccupazioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
