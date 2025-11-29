Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiorentina impaurita. E Dzeko lancia una richiesta a Vanoli”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina impaurita. E Dzeko lancia una richiesta a Vanoli”

Gazzetta: “Fiorentina impaurita. E Dzeko lancia una richiesta a Vanoli” - immagine 1
Le parole di Dzeko sono un campanello d'allarme
Redazione VN

Le parole di Edin Dzeko dopo la sconfitto contro l'AEK Atene non son passate inosservate. L'attaccante ha chiesto il sostegno dei tifosi che si sono però infastiditi per i modi espressi.

Dall'altra parte però il bosniaco ha lanciato un campanello d'allarme: "Abbiamo bisogno di sostegno perché, quando uno sbaglia e viene fischiato, soprattutto se è giovane, poi ha paura al passaggio successivo o quando stoppa palla". Parole che raccontano la paura all'interno della Fiorentina e che sono un segnale verso Paolo Vanoli, il quale dovrà trovare un modo per scacciare queste preoccupazioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Gazzetta: “Serve un cambio tattico. Con il Sassuolo ipotesi difesa a quattro”
Gazzetta si domanda: “E’ un problema tattico o mentale? Ecco cosa serve ora”

© RIPRODUZIONE RISERVATA