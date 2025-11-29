Gazzetta: “Serve un cambio tattico. Con il Sassuolo ipotesi difesa a quattro”

Per uscire da questa situazione forse servirebbe anche qualcosa a livello tattico . Il problema è che la Fiorentina non ha il tempo necessario perché domani va a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino, il quale conosce molto bene la squadra. Una prova non facile per i ragazzi di Vanoli che cercano continuità dopo due pareggi consecutivi in campionato.

Vanoli ha deciso di proseguire con il 3-5-2 usato da Stefano Pioli, ma un'ipotesi di cambiamento potrebbe essere passare alla difesa a quattro dato un reparto difensivo in difficoltà. La Fiorentina però non ha il tempo dalla sua parte, dunque difficilmente a Bergamo si vedranno dei cambiamenti. Probabilmente nella sfida contro il Sassuolo.

Pongracic, Comuzzo e Ranieri non sono nuovi a questo schema che già era stato impostato da Palladino. Senza esterni d'attacco però quello odierno sarebbe un 4-3-3. Se Vanoli avesse intenzione di cambiare serviranno degli interventi sul mercato di gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.