Le ultime dall’infermeria: Gosens punta il Sassuolo, ecco come sta Dodò

Le condizioni di Gosens e Dodò in vista dell'Atalanta
Domani la sfida contro l'Atalanta, oggi la partenza per Bergamo. Gli infortunati Gosens e Dodò sono ancora sotto osservazione e rimangono in dubbio per domani.

Sulle fasce Paolo Vanoli è pronto a riproporre la coppia Fortini-Parisi, ma il brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo e dunque potrebbe essere convocato, seppur le probabilità siano minime. Gosens invece non sarà disponibile e punta a rientrare contro il Sassuolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

