La Gazzetta dello Sport

Gazzetta si domanda: “E’ un problema tattico o mentale? Ecco cosa serve ora”

La squadra è impaurita. La Gazzetta dello Sport si chiede se il problema sia tattico o mentale
Dopo la sconfitta contro l'AEK Atene, giovedì sera in Conference League, l'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha espresso parole forti nel post partita. La Gazzetta dello Sport dunque si domanda se il problema sia tattico o mentale. Dalle parole del bosniaco emerge come la Fiorentina sia una squadra impaurita che non regge le pressioni.

Lo stesso Paolo Vanoli ha parlato di una mancata accettazione dell'errore da parte dei suoi giocatori. L'allenatore viola ha più volte chiesto alla sua squadra un approccio mentale lucido, tignoso. Ma forse serve altro, anche sul piano tattico.

