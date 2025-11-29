Gazzetta si domanda: “E’ un problema tattico o mentale? Ecco cosa serve ora”

La squadra è impaurita. La Gazzetta dello Sport si chiede se il problema sia tattico o mentale

Dopo la sconfitta contro l'AEK Atene, giovedì sera in Conference League, l'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha espresso parole forti nel post partita. La Gazzetta dello Sport dunque si domanda se il problema sia tattico o mentale. Dalle parole del bosniaco emerge come la Fiorentina sia una squadra impaurita che non regge le pressioni.