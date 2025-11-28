VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO – Come giudicate le parole di Dzeko? Risposta quasi univoca

Cosa pensate delle parole di Dzeko. A voi il giudizio
La Fiorentina perde ancora in casa ed è la seconda sconfitta consecutiva nel girone di Conference League (LA CLASSIFICA). L'AEK non è quasi mai in difficoltà e chiude anche in attacco. Nel dopo gara Edin Dzeko riconosce che la squadra gioca male ma afferma che anche i fischi dei tifosi non aiutano a fare bene e contribuiscono a spaventare i giocatori viola. Secondo voi ha ragione o no? Come si dovrebbero comportare i tifosi presenti allo stadio?

