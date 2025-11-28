Gazzetta: “Dzeko se la prende con i tifosi. E Gosens in tribuna reagisce così”

Robin Gosens ha assistito alla gara della sua Fiorentina dalla tribuna. Questa volta però, non vicino alla dirigenza ma in mezzo ai tifosi. La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla sua reazione alla fine del match:
E' una batosta, un'altra mazzata. Che non aiuta. Robin Gosens in tribuna (tornerà col Sassuolo) sconsolato spera che passi presto. C'è bisogno di lui, della sua leadership per una squadra fragile. Edin Dzeko se la prende con i tifosi che fischiano una squadra che rischia il tracollo e domenica fa visita all'ex Raffaele Palladino che non si è lasciato benissimo. «Facciamo male (eufemismo ndr), perdiamo le partite. Ok. Ma non è possibile che in casa i tifosi mi fischino contro. Ci vuole un po' più di sostegno». Poi analizza: «Non riusciamo a fare due o tre passaggi di fila e per una squadra come la nostra non è normale. Ognuno di noi, io per primo, si deve fare delle domande. Perché così non basta».
