Gazzetta: “La Fiorentina cammina, la Fiesole fischia: un grande classico”

Di qui camminano, di là fischiano: un grande classico. La Fiorentina e la sua curva a fine partita si guardano da 50 metri di distanza e nessuno parla, nessuno fa gesti. E del resto, che c'è da dire? La Fiorentina ha perso la seconda partita di fila in Conference League, ha perso 1-0 con l'Aek Atene e il peggio non è nemmeno questo. Il peggio è che ha meritato di perdere contro una squadra che è piaciuta - sa che cosa fare con il pallone, lotta, è esperta quanto basta - ma è pur sempre terza nel campionato greco.