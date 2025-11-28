CorSport su Vanoli: “Urla e sbraita. Ma a un certo punto si stufa pure lui”

Un Paolo Vanoli tarantolato quello visto ieri sera in panchina. Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sull'allenatore della Fiorentina, che a un certo punto perde le speranze:
E se c’è un ritratto (uno dei tanti in varie forme eppure tutti uguali) della Fiorentina di tre mesi inopinati di stagione, questo è il primo tempo di ieri sera. Sconclusionato, senza idee, senza gioco di una squadra che si muoveva male per singoli (nei 45’ iniziali s’è salvato soltanto Parisi, gli altri nessuno escluso lontanissimi dalla sufficienza) e non per collettivo, così slegata da provocare le urla e le ire di Vanoli, scatenato davanti alla panchina a richiamare tutti al punto da irretire il quarto uomo fino a un paio di richiami ufficiali. Ma anche l’allenatore varesino s’è stufato e a un certo punto ha smesso di stare addosso ai suoi nel tentativo di stimolarli da un torpore tecnico-agonistico sempre più inspiegabile. È stato più o meno a cavallo del vantaggio ospite, dopo che la Fiorentina intorno al quarto d’ora aveva avuto un sussulto improvviso, forse causale, prima con il colpo di testa di Dzeko (16’) che Strakosha ha alzato sopra la traversa e un minuto più tardi con il gol di Gudmundsson annullato per fuorigioco di Ranieri sull’assist a riprendere il colpo di testa di Ndour respinto dal portiere dei greci.
