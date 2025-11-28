La moViola: Jones ok, ma si affida sempre al Var. Fortini graziato

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Un arbitro relativamente “giovane” per le liste della Fifa, visto che è stato promosso nel 2023 ad arbitro internazionale. Fino a ieri sera aveva diretto solo una partita alla nostra Nazionale Under 20, anche in quel caso (contro l’Olanda nell’Elite League) una sconfitta. Non ci sono errori cruciali nella sua partita, forse qualche sbavatura. Annullate due reti (una con il VAR) alla Fiorentina. E’ Second Category della Uefa eppure ha già diretto una gara nella fase a giorni di Europa League, 5 in Conference e 2 premìliminari di Champions. Annullata dal VAR la rete di Gudmundsson: nel batti e ribatti ci si è capito poco anche in tv, il realtà non è la posizione di Ranieri sul colpo di testa di Ndour (c’è Rota che lo tiene in gioco) ma è sul passaggio dello stesso Ranieri per Gudmundsson che quest’ultimo la la gamba destra oltre il difendente dell’AEK. Segnalato in campo, invece, il fuorigioco di Ranieri: sul tocco di Gudmundsson, è di pochissimo oltre Pilios. Buona la rete dell’AEK: sul cross di Pineda, colpo di testa di Jovic che serve Gacinovic, tenuto in gioco da Ranieri che si era abbassato, non difficile la valutazione dell’assistente.