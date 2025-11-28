Gazzetta non si spiega: “Sul gol, perché c’era Gudmundsson a centro area?!”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul gol subito dalla Fiorentina e sulla posizione in campo di Albert Gudmundsson. Ecco l'analisi del noto quotidiano:
La partita è stata più bloccata nel primo tempo, più aperta nel secondo, quando le energie sono calate e la voglia di prendersi un rischio è aumentata. La Fiorentina non ha proposto granché e l'ha persa su alcuni episodi chiave. Il gol è arrivato al 35'. Pineda crossa da sinistra, Gudmundsson a centro area fa obiezione di coscienza (sì, ma perché c'era lui lì?) e non manca Gacinovic, che taglia verso la porta e con il sinistro tocca al momento giusto. Ndour e Comuzzo, poco più in là, guardano. Un minuto dopo, Jovic grazia tutta Firenze.
